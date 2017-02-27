شاهد.. معلم ينقذ عاملاً من السقوط أثناء تعليقه لوحة ترحيبية

شاهد.. معلم ينقذ عاملاً من السقوط أثناء تعليقه لوحة ترحيبية

2017/02/27
الساعة 8:48 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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معلم عامل

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