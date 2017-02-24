شاهد.. “مهزلة معرض التوظيف في الدمام”: أوراق المتقدّمين تتكدس في النفايات

المواطن ـ الدمام

عبّر المواطنون عن استيائهم واستنكارهم الشديد، لما حدث في “معرض التوظيف في الدمام”، متداولين صورًا ومقاطع، للتدافع عند أبواب أحد الفنادق الكبرى.

وأكّد مغرّدون، عبر وسم “مهزلة معرض التوظيف في الدمام”، أنَّ الشباب انتظروا من الثامنة صباحاً لتقديم أوراق السيرة الذاتية الخاصة بهم لتوظيفهم في 15 شركة مقاولات، ما أحدث حالة من الغضب، دفعتهم إلى اقتحام بوابة الفندق، بعدما طالت فترة الانتظار لساعات طويلة.

وأبرزوا أنَّ إدارة الفندق أغلقت أبوابها، بعد ربع ساعة فقط من فتح المعرض، بسبب الفوضى وغياب تنظيم، لتتكدس أوراق السير الذاتية الخاصة بالمتقدمين، وصار مصير بعضها في سلة المهملات.

وانتقد مواطنون، الجهة المنظمة للمعرض على حصره في يوم واحد، لافتين إلى أنَّ “المقاطع تكشف حجم البطالة في المنطقة الشرقية، ورغبة الشباب السعودي في العمل في الوقت الذي يعمل فيه ملايين الأجانب في المملكة”.