2017-02-15 bay الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. مواجهة قاتلة بين ضابط أمريكي ومشتبه به شاهد.. مواجهة قاتلة بين ضابط أمريكي ومشتبه به 2017/02/15 الساعة 8:49 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 480 0 طباعة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً شاهد.. رد فعل طفل صغير مع طير وقف على كتفه تيوب المواطن شاهد.. مواجهة قاتلة بين ضابط أمريكي ومشتبه به شاهد.. رد فعل طفل صغير مع طير وقف على كتفه شاهد.. إعصار يحوّل مدينة أمريكية إلى ركام شاهد.. أب يرمي طفله الصغير في بحيرة ليعلمه السباحة شاهد.. قائد دراجة نارية يرتطم بسيارة ويهبط عليها غرائب جسم غريب يعبر القمر! فيديو صادم .. أب يرمي طفله في بحيرة ليعلمه السباحة أصغر مليونيرة بريطانية فائزة باليانصيب ترفع دعوى على إدارة الجائزة لـ”تدمير” حياتها ليس مقلباً.. فيديو لشبح سحب شاباً من قدمه أثناء نومه! شاهد.. دق 38 مسماراً بجمجمته خلال دقيقتين! فيسبوك تكنولوجيا كم تبلغ قيمة أبل السوقية؟ ثغرة خطيرة بالفيديو.. صورك ليست آمنة على ويندوز 10! 20 مليون منضم إلى “لينكد إن” حتى 2016 نوكيا 3310 عمره 17 عاماً وبطاريته تدوم 3 أيام قيمة أبل تتجاوز 700 مليار دولار -