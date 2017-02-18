شاهد.. نجاة أم وابنها من الموت بعد تعرّضهما لحوادث “متزامنة”

شاهد.. نجاة أم وابنها من الموت بعد تعرّضهما لحوادث “متزامنة”

2017/02/18
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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ام وانبها

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