شاهد .. نمور سيبيرية تطارد طائرة بدون طيار ويمسكون بها

شاهد .. نمور سيبيرية تطارد طائرة بدون طيار ويمسكون بها

2017/02/22
الساعة 8:11 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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نمور

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