شاهد.. همسات تربوية لاحتواء الأطفال ذوي القدرات الخاصة يقدّمها فهد الشنيفي

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

قدّم المتخصص في التربية الخاصة أ. فهد الشنيفي، همسات تربوية في التعامل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة.

وأوضح الشنيفي، في مقطع مصوّر نشره عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ “الزيارات العائلية مهمة للطفل ذوي القدرات الخاصة”.

وأبرز أنَّ “التأهيل الناجح يبدأ بالأسرة”، مبيّنًا على سبيل المثال، أنَّ “المقارنة تدمر شخصية طفلك، فتشعره بالنقص، وتدمّر شخصيته”.

ولفت إلى أهمية قضاء الأبوين إجازة نهاية الأسبوع مع الطفل ذوي القدرات الخاصة، لاسيما لما للعلاقات الاجتماعية من أهميّة في حياته.