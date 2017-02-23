شاهد.. هندي يكسر 124 جوزة هند بيديه خلال دقيقة

شاهد.. هندي يكسر 124 جوزة هند بيديه خلال دقيقة

2017/02/23
الساعة 9:17 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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جوز هند

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