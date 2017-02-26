شاهد.. وكالة أنباء ماليزيا الرسمية تحتفي بالملك سلمان

المواطن – الرياض

احتفت وكالة الأنباء الرسمية الماليزية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى ماليزيا بتغيير صورة الغلاف الخاص بها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ووضعت صورة الملك سلمان عليه.

وكتبت الوكالة إلى جوار الصورة باللغة الإنجليزية: مرحباً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية.

وأفردت الوكالة تقارير مصورة حول لقاءات خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له بالقيادات الماليزية والاجتماعات واللقاءات المشتركة التي أجريت بين الجانبين.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين وعدد من المسؤولين الماليزيين.