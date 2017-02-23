شاهد.. يقلد طفلاً في ركوب سكوتر كهربائي

شاهد.. يقلد طفلاً في ركوب سكوتر كهربائي

2017/02/23
الساعة 9:00 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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سكوتر

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