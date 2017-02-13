شاهد.. 10 آلاف شخص يشاركون في سباق التزلج بموسكو

شاهد.. 10 آلاف شخص يشاركون في سباق التزلج بموسكو

2017/02/13
الساعة 8:42 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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تزلج روسيا

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