شايع شراحيلي يغيب عن مباراة الأهلي.. وعوض خميس “المفاجأة”!

المواطن ـ محمد سلام

أكد حساب نادي النصر الرسمي على موقع “تويتر” أن لاعب الفريق شايع شراحيلي سيغيب عن مباراة الأهلي المقبلة في الجولة الـ 19 من دوري جميل، وذلك بسبب الإصابة التي ستغيّبه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وتأكّد غياب شايع شراحيلي عن 3 مباريات للنصر، وهي: لقاء الأهلي والنهضة والفيصلي، وذلك بعد أن تعرّض لإصابةٍ على مستوى مفصل القدم في لقاء الأمس.

وفي سياقٍ آخر، كشف الصحفي الرياضي علي المرشود أن هناك احتمالية للبدء باللاعب عوض خميس في مباراة النصر القادمة أمام الأهلي في مركز الظهير الأيسر.

وكانت إدارة النصر قد قرّرت استبعاد عوض من حسابات الفريق حتى نهاية الموسم، وفرضت على اللاعب تدريبات صباحية، وأكد رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي أنهم لا يستطيعون الاعتماد على عوض في ظل توقيعه لنادٍ منافس، موضحًا أنهم لن يمانعوا في بيع الفترة المتبقية من عقده في حالة تقدّم الهلال بعرضٍ مناسب.