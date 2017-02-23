شخّص أمراض الدم بوضع إصبعك على فلاش كاميرتك!

المواطن - وكالات

تلعب الهواتف الذكية دورًا كبيرًا في تشخيص وعلاج الأمراض، وذلك بفضل الإضافات والتطبيقات التي تجعل الشاشات الصغيرة قادرة على العمل مثل الأجهزة الطبية.

وقال “شواتك باتل”، أستاذ الهندسة في جامعة واشنطن، إن التحسينات التي يتم إدخالها على الكاميرا، والفلاش، والميكروفون تزيد من قدرات تلك الأجهزة.

وتعمل الهواتف الذكية هذه الفترة كعدادٍ للخطى، وعداد السعرات الحرارية، وقياس دقات القلب، وفي المستقبل، يمكن أن تصبح الأجهزة النقالة أدوات لتشخيص المرض، والاستفادة من الميكروفون لتشخيص الربو ومرض الانسداد الرئوى المزمن، كما أن الجيل القادم من الهواتف تمكّن الأطباء من إدارة الأمراض المزمنة خارج العيادة.

ولفت الباحثون إلى أنه من الممكن أيضًا استخدام الكاميرا والفلاش على الهاتف المحمول لتشخيص أمراض الدم، بما في ذلك الحديد ونقص الهيموجلوبين، وذلك من خلال وضع إصبعك على فلاش الكاميرا فقط.