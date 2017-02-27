شرطة إندونيسيا تتأهب لاستقبال الزعيم الـ “مهم جدًا جدًا”

المواطن - الرياض

أكد قائد الشرطة الإندونيسية، الجنرال تيتو كارنافيان، رفع حالة التأهب بين القطاعات الأمنية استعدادًا لوصول خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في محطته الثانية من جولته الآسيوية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إندونيسية، اليوم، أن الشرطة الإندونيسية ستنشر ما يكفي من رجال الأمن لتأمين زيارة الملك سلمان لجاكرتا وبالي، وبينهم 1000 شرطي تم تخصيصهم لحراسته .

وشدد كارنافيان على أنه سيتم تعزيز الأمن بشكلٍ كبير، لأن الضيف “زعيم دولة يصنف بأنه شخص مهم جدًا جدًا”، ما يعني أن العمليات الأمنية ستدار من قبل قوة أمن الرئاسة.

وتترقب إندونسيا زيارة الملك تأكيدًا على العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات في المنطقة والعالم.

ويزور الملك سلمان، الآن، ماليزيا التي تعد الدولة الآسيوية الأولى من الـ 7 دول المقرر أن يزورها الملك ووفده المرافق لمدة شهر.