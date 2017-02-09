شرطة الرياض: لا شبهة جنائية وراء سقوط وافدة مغربية داخل منزل مكفولها

المواطن – الرياض

نفت شرطة الرياض وجود شبهة جنائية وراء حادثة سقوط وافدة مغربية داخل منازل مكفولها في الرياض، داعية إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل الاعلام عن تعرّض وافدة مغربية الجنسية في العقد الثالث من العمر لحادثة سقوط داخل منزل مكفولها، بالعاصمة الرياض، مما استدعى نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج اللازم، وعليه، فقد باشرت الجهات المختصة إجراءات ضبط البلاغ ورفع الآثار من مسرح الحادث، وسماع أقوالها بحضور مندوب سفارة بلادها لمعرفة دوافع تصرّفها لعدم وجود الشبهه الجنائية.

وأضافت شرطة الرياض أن حالتها الصحية مستقرة، وجاري تقديم جميع الخدمات الإنسانية لها حتى يتم إستكمال كل الإجراءات النظامية.

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة بالجميع بالبعد عن مصادر الشائعات، وأخذ المعلومات من مصادرها المعتمدة.