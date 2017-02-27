شرطة الشرقية تكشف لـ “المواطن” تفاصيل توقيف خمسينية وابنتيها أثرن الاشتباه

المواطن ـ نوف العايد ـ الشرقية:

اشتبه عدد من المواطنين في مدينة الدمام، بثلاث نساء يتجوّلن بين البيوت في أحد الأحياء، ويطرقن أبوابها، مصرات على التعرف على صاحبة المنزل؛ ما استدعى تبليغ الجهات الأمنية، التي بدورها تعاملت مع البلاغات، وتمكنت من القبض عليهن.

وكشف المتحدث الإعلامي للشرطة بالمنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، في تصريح لـ”المواطن” أنه “ورد أخيراً، بلاغ لشرطة الدمام، من مواطنين، عن الاشتباه بثلاث نساء يَقمن بالطرق على أبواب المنازل، بطلب مقابلة ربة المنزل، بقصد التعرف عليها حسب ادعائهن”.

وأكّد الرقيطي، أنَّه تم القبض على المشتبه بهن، وتبين أنّهن أُم تحمل الجنسية السعودية، خمسينية، وابنتاها (18 و22 عاماً)، مبرزاً أنّه “تمت إحالتهن للجهة المختصة، بغية التحقق من وضعهن، ودوافعهن، واتخاذ اللازم حيالهن”.