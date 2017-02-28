شرطة حائل تطيح بـ 2166 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في شهر واحد

شرطة حائل تطيح بـ 2166 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في شهر واحد

2017/02/28
الساعة 4:16 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ حائل:

أسفرت الحملة الأمنية الشاملة التي نفذتها شرطة منطقة حائل، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، على أحياء مدينة حائل والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها، عن توقيف ٢١٦٦ مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي فهيد الشمري، أنَّ المقبوض عليهم أحيلوا لجهة الاختصاص تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكّدًا استمرار الحملة.

وتمّت الحملة في الفترة من ١ إلى 30 / ٥ / ١٤٣٨هـ، تحت إشراف ومتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العياد.

 

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