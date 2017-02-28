شرطة خميس مشيط تحل لغز سرقة أجهزة كهربائية بـ687 ألف ريال

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط:

حلّت شرطة محافظة خميس مشيط، ممثلةً في شعبة التحريات والبحث الجنائي، وبإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، لغز سرقة أجهزة كهربائية تفوق قيمتها السوقية ( 687) ألف ريال.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد الدباش، أنَّ مستودعًا في خميس مشيط تعرّض للسرقة، مبرزًا أنّه “في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ البلاغ، تم القبض على المتهمين، واستعادة المسروقات”.

وأشار الدباش إلى أنّه “اتخذت إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك”.