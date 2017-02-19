شرطة دبي تستدعي عارضة أزياء روسية لهذا السبب

المواطن – وكالات

اعلنت شرطة دبي عن استدعاء عارضة أزياء روسية صورت مقطع فيديو وهي تتدلى من ناطحة سحاب لتوقيع تعهد بعدم تعريض حياتها للخطر مرة أخرى بحسب ما ذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.

ونقلت الصحيفة عن اللواء خليل المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي قوله “إن العارضة تم استدعاؤها لتوقيع تعهد بعدم تكرارها القيام بأي حركات خطرة قد تودي بحياتها في دبي”.

وأضاف أن “ما فعلته الشابة الروسية يشكل خطراً على حياتها ويصنف ضمن الهوايات الخطرة”، ونوه بضرورة عدم ممارسة الهوايات الخطرة من دون تأمين كافة وسائل الأمن والسلامة مع الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة”.

الجدير بالذكر أنه انتشر فيديو للعارضة -التي قالت وسائل الإعلام المحلية إنها تدعى فيكتوريا أودنتيكافا (23 عاماً)- على نطاق واسع بعد أن بثته على حسابها على “انستغرام”.

وأظهر الفيديو العارضة وهي تسقط قدميها من أعلى برج كيان الشاهق في دبي المؤلف من 73 طابقاً وتتدلى بصورة مخيفة ممسكة بيد شخص يساعدها، في محاولة منها للفت الأنظار.