شركة المياه ردًا على معاناة حي الموسى: ليس من اختصاصنا

المواطن - الرياض

ردّت شركة المياه الوطنية على ارتفاع منسوب المياه السطحية داخل أحد الأحياء الجنوبية للعاصمة، موضحة أنه ليس من اختصاصها، وأن اختصاصها يتمثّل في خدمات الصرف الصحي.

وقالت الشركة في بيانٍ لها حول معاناة حي الموسى جنوب الرياض، حيث ذكرت من خلاله أنها وضعت الحلول المؤقتة لتخفيف معاناة السكان حتى يتم اكتمال شبكة الصرف الصحي، وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية، بالإضافة إلى إدراجها 562 عقارًا متضررًا، ونزح ما يقرب من 170 صهريجًا يوميًا.

ولفت البيان إلى بدء الشركة في إجراءات طرح مشاريع تنفيذ شبكات وتوصيلات صرف صحي للمناطق الجاهزة -مصبّاتها بحي طويق- بقيمةٍ إجمالية تبلغ 130 مليون ريال، و80 مليون منها لما يعرف بحي الموسى، كما تعزم طرح المرحلة الثانية من تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيس لحي طويق بقيمةٍ تقديرية تبلغ 60 مليون ريال.

وأكدت الشركة -في بيانها- أنها تنسّق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بشأن الحلول المؤقتة في هذا الحي، بحيث تقوم الثانية بتنفيذ مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية (الواقعة ضمن اختصاصاتها).