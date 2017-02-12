شركة تقطع الماء بالصوالحة.. والأرامل والمطلقات يدفعن الثمن!

المواطن- حسان الصالحي- عسير

في كل الأوقات وحتى منتصف الليل، لا تكاد تمر لحظة إلّا وتشاهد صهاريج المياه منتشرة بمركز السعيدة التابع لمحايل عسير، وذلك بعد إحجام المشغّل عن تشغيل الماء للأهالي بحجة عدم استلام مستحقاته من الشركة.

وتواصلت “المواطن“ مع أحد المسؤولين بالشركة المشغلة “ابن سمار” -المتعاقدة مع إدارة المياه بعسير- للاستفسار عن الأسباب التي دعت إلى توقف المياه عن المركز وقراه لقرابة الشهر، حيث أوضح أن السبب يعود إلى عدم استلام مستحقات الشركة منذ 11 شهر من المديرية العامة للمياه بعسير.

وتضع “المواطن“ مطالب الأهالي على طاولة أمير عسير، لا سيما أن المركز به الأرامل والمطلّقات والمسنّين الذين تضرّروا جرّاء انقطاع الماء عنهم لقرابة الشهر، وكانوا يعتقدون أن سبب توقف الماء عنهم هو عطل حاصل بالبئر المغذي للمركز.

وطالب الأهالي برفع الضرر عنهم، ومحاسبة المتسبب في عدم تجديد عقد الشركة الذي دفع ثمن هذا التوقف وانقطاع الماء الأرامل والمطلقات والمسنين، مستنكرين -في الوقت ذاته- من عدم مبالاة المديرية العامة للمياه بعسير بما سبّبه توقف الماء عنهم.