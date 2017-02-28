شيخ آل شراحيل أزال أشجار القات من مزرعته فشكره أمير جازان

المواطن - عمر عريبي - جازان

نقل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء ناصر بن صالح الدويسي، تحيات وتقدير وشكر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، لشيخ قبيلة آل شراحيل بمحافظة فيفاء، الشيخ جابر بن جبران الشراحيلي الفيفي، الذي بادر بتنفيذ توجيهات أمير المنطقة حيال إزالة أشجار القات من مزرعته، والتوجه لزراعة البدائل التي توفرها الدولة من خلال وزارة الزراعة.



ونقل اللواء الدويسي تحيات وتقدير وشكر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز له، وقال: “حمّلني سيدي سمو أمير المنطقة تحياته، وتقديره، وشكره لك، أيها الشيخ الكريم الأصيل الوفي لمحافظتك ووطنك”.



وتابع: “ما قمت به من إزالة هذه الشجرة، والمضار التي فيها تنفيذًا لتوجيهات سموه يعد أكبر دليل على العلاقة الوثيقة بين مشايخ القبائل وأميرنا المحبوب الذي يحرص كل الحرص على تنميةٍ مستدامة لكل أرجاء منطقة جازان، وهذه البادرة الثانية ﻹزالة هذه النبتة الضارة عقب البادرة اﻷولى التي قام بها الشيخ أحمد بن سالم الفيفي، وستتبعها -بإذن الله تعالى- مبادرات مماثلة لتخليص هذه القمم العالية والغالية من شجرةٍ غير مفيدة إلى أشجار مثمرة تفيد الوطن والمواطن”.



ومن جهته، عبّر شيخ قبيلة آل شرحيل بفيفاء عن شكره، وتقديره، واعتزازه لأمير منطقة جازان على هذه اللفتة الكريمة منه فور الانتهاء من تنفيذ التوجيه الكريم، مثمنًا للّجنة الأمنية الدائمة دورها في تنفيذ توجيهاته، والاجتماعات المكثفة بمشايخ فيفاء، والتواصل الراقي المثمر الذي أفضى إلى قناعات حقيقية بضرر هذه الآفة، وضرورة التخلّص منها، واستبدالها بالمفيد من اﻷشجار”.