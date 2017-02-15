صاحب الغزالة “بامبي” لـ”المواطن” : عفوت عن خاطفها “إمام المسجد”

المواطن - فهد الحشام - الدمام

أعلن سعود الفغم، صاحب الغزال “بامبي”، إنه عفا -لوجه الله- عن خاطف الغزال، خاصةً بعد علمه أن الخاطف إمام مسجد.

وأضاف، لـ “المواطن“، أن قصة الغزال بدأت قبل أسبوع حينما اختفى عن الأنظار بعد خروجه من المنزل الذي كان بابه مفتوحًا في ذلك الوقت، وبعد قرابة 10 أيام، شاهدوا -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- مقطع اختطاف الغزال بعد إطلاق النار عليه، ومن ثمّ، سلخه وأكله!!

وأشار إلى أن أكثر من تأثّر بموت الغزال ابنته ديما “ذات الـ 7 أعوام”، حيث كانت تلازم الغزال طيلة يومها منذ 3 أعوام.



