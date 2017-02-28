صحة الطائف تكشف أسباب رفضها 4 مواقع مقترحة من الأمانة لإنشاء مستشفى الحوية

المواطن - أحمد المسعود - الطائف

كشفت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، تعقيباً على تصريح أمين أمانة محافظة الطائف المهندس محمد المخرج، عن رفض الصحة 4 مواقع لمستشفى الحوية، تفاصيل تلك الأراضي المقترحة من الأمانة، وأسباب رفضها.

وأوضحت الشؤون الصحية في الطائف، في بيان لها، أنّه قامت أمانة الطائف مشكورة بتقديم أرض بقرية البثينة، لإقامة مستشفى الحوية العام، وتم الوقوف على الموقع من طرف لجنة هندسية مختصة، تضمن تقريرها في حينه وجود وادي سيل متفرع بوسط الأرض، حسب مخطط مجاري السيول المعتمد من الأمانة، بما يعد خطراً حقيقياً لتشييد المستشفى.

وأشارت إلى أنَّ “ذلك يأتي فضلاً عن وجود نزاعات على الأرض، حيث تم منع اللجنة من طرف بعض المواطنين، بحجة أن الأرض مملوكة بموجب وثائق قديمة”.

وبيّنت أنّه “قدمت الأمانة أرضاً بديلة أخرى في منطقة جليل شمالاً، وبعد معاينتها تضمن التقرير أنَّ الأرض تبعد مسافة كبيرة عن الكثافة السكانية، ولا تحقق الخدمة المأمولة، وفقاً لمعايير إنشاء مستشفى”.

وأضافت “قامت الأمانة بعد مخاطبتها بتقديم موقع ثالث، عبارة عن أرضين تعرف بحديقة المضباع بالحوية، وبعد معاينتها تم إقرار مناسبتها تماماً، لتضع صحة الطائف لوحة وصفية للمشروع تمهيداً للاستلام ليتضح فيما بعد أنها مملوكة بصك شرعي”.

وأردف البيان “الصحة في الطائف، وفقاً لما ورد تود أن توضح للجميع حرصها الدائم على تحقيق الخدمة الصحية لأهالي المنطقة، وقد سعت لتأمين ثلاث مواقع بديلة تتناسب لإقامة المستشفى، ورفعت بذلك للوزارة، وفي طور وقوف اللجنة الوزارية لاختيار أحد المواقع، وقد عمدت إلى حلول مؤقتة بتخصيص مركزي رعاية صحية، للعمل على مدار الساعة لخدمة أهالي الحوية صحيًّا”.