صحيفة إندونيسية: النفط وجذب الاستثمارات خلال #جولة_الملك_الآسيوية_الكبرى

المواطن– ترجمة – محمود نبيل

أبرزت صحيفة “تربيون جامبي” الإندونيسية، جولة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحالية في قارة آسيا، والتي استهلها بزيارة ماليزيا اليوم الأحد، ثم يتبعها بالتوجه إلى عدد من البلدان في القارة على غرار اليابان والصين وإندونيسيا.

وأكدت الصحيفة أن الزيارة التي وصفتها بالتاريخية، تأتي في المقام الأول لتكثيف جهود السعودية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات الفنية، مشيرة إلى سعي الرياض خلال الآونة الأخيرة لتنويع مصادر الدخل، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط على مستوى الأسواق العالمية في العام الأخير.

وقالت الصحيفة الإندونيسية، إن المملكة العربية السعودية تأثرت بشكل قوي بانخفاض أسعار النفط عالمياً، وهو ما دفعها إلى اتباع بعض السياسات الاقتصادية كرفع الدعم بشكل تدريجي وإعادة تخطيط ميزانيتها بشكل أكثر ميلاً إلى ترشيد النفقات.

وأوضحت “تربيون جامبي” أن الملك سلمان يسعى من خلال جولته الآسيوية إلى إقامة علاقات اقتصادية قوية مع الكيانات العملاقة في هذا الصدد وعلى رأسها الصين واليابان وإندونيسيا، خاصة وأن الأخيرة تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم على أراضيها.‎