صحيفة إيرانية: بيروزي لم يصمد أمام الهلال

المواطن ـ محمد سلام

ذكرت صحيفة “jamaran” الإيرانية أن فريق بيروزي لم يستطع الصمود أمام الهجمات الهلالية المكثفة خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس في سلطنة عمان، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأشارت إلى أن بيروزي لعب في الشوط الأول جيد بشكل نسبيا، ولم يسمح بالكثير من الفرص على مرماه، وكاد أن يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق وحيد أميري، لكن براعة الحارس الهلالي عبدالله المعيوف كانت حاضرة، وفي الشوط الثاني شهدت المباراة توازناً بين الفريقين.

وأضافت: “مع مرور الوقت سيطر بيروزي بشكل أكثر على اللقاء، واستطاع إحراز الهدف الأول في الدقيقة 68 عن طريق محسن مسلمان بتصويبة يسارية قوية، لكن بيروزي لم يستطع الصمود أمام هجمات الفريق السعودي، حتى جاء الهدف في الدقيقة 81 عن طريق البرازيلي كارلوس إدواردو بعد كرة رأسية مستغلاً خطأً من مدافع بيروزي”.



هذا وحصل الهلال وبيروزي على أول نقاطهما في المجموعة الرابعة، ويتصدر هذه المجموعة فريق الريان القطري بعد فوزه بالأمس على الوحدة الإماراتي.