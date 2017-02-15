صندوق التنمية العقاري : 25% الحد الأدنى للدعم عبر برامج سكني

الإعلان شهريًّا عن المستحقين بعد تقليص مدة الانتظار

المواطن – الرياض

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الدعم التمويلي لشهر فبراير والذي أعلنت عنه وزارة الإسكان اليوم، يشمل جميع مناطق المملكة بعدد 7700 دعم تمويلي، ويستهدف المستحقين ممن هم على قائمة الانتظار لدى الصندوق، مشيراً إلى أن جميع المستحقين يمكنهم مراجعة البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها.

وأشار إلى أن الصندوق العقاري سيواصل شهرياً الإعلان عن أسماء المستحقين للدعم التمويلي في إطار تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، منوّهاً إلى أن الآلية الجديدة من شأنها الإسهام في تقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، فيما أكد أن آلية الدعم الذكي التي اعتمدها الصندوق، تراعي اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة.

كما أكد اليوسف، بأن أقل نسبة دعم سيحصل عليها مستفيدي الدعم السكني لن تقل عن 25% كحد أدنى، وأن الدعم سيتم بشكل مباشر للمستفيد من خلال إيداع مبلغ شهري في حساب المستحق يمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل، وذلك عبر آلية الدعم الذكي التي اعتمدها الصندوق، والتي من خلالها يسدد الصندوق كل أو جزء من تكاليف التمويل مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد حاجة، وبأن تحديد نسبة الدعم تتم بناءً على دخل الأسرة وعدد أفرادها وصولاً للدعم الكلي للمستفيد.