صورة الملك تزين مباني ماليزيا ابتهاجًا بزيارته

المواطن - الرياض

زينت صورة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أحد مباني كوالالمبور ابتهاجًا بزيارته.

ووصل الملك سلمان صباح اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى ماليزيا، حيث استقبله رئيس الوزراء محمد نجيب عبد الرزاق، ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، وعدد من المسؤولين الماليزيين.

وفي موكب رسمي توجه الملك إلى مقر البرلمان الماليزي، ولدى وصوله ساحة الاستقبالات الرسمية بالبرلمان، كان في استقباله السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا، ليُعزف السلام الملكي السعودي والوطني الماليزي وتُطلق المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بمقدم الملك.