صورة اليوم.. رجال الدفاع المدني: يقظة ومودّة

صورة اليوم.. رجال الدفاع المدني: يقظة ومودّة

2017/02/18
الساعة 12:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ رقية الأحمد ـ تويتر:

يتفانى رجال الدفاع المدني، في عمليات الإنقاذ، لكنّهم يظلّون غالب الأوقات خلف الكواليس، لا ترصدهم الأعين، ولا يُعرف عنهم أو منهم الكثير.

ومن أحداث اليومين الماضية، التي شهدت فيها مناطق المملكة تساقطات مطرية غزيرة، أسفرت عن حالات احتجاز عدة، تداول المواطنون، صورة لطفل يحمله رجل الدفاع المدني، محاولاً تهدئة روعه، بعدما تم إنقاذه وأسرته، من سيول الدلم في محافظة الخرج.

وانتشرت الصورة عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، حاملة معها الكثير من الثناء، على رجال الدفاع المدني، الذين يضحون كثيرًا خلف الكواليس، ويتفانون بطرق شتى، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

 

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