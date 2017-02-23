صورة “فوتوشوب” على قميصين تُدخل شابين السجن في الجزائر

المواطن - وكالات

قبضت سلطات الأمن في العاصمة الجزائرية، أمس الأول، الثلاثاء، على شابين بسبب ارتدائهما لقميصين مطبوع عليهما صورة القيادي في جبهة الإنقاذ المحظورة “علي بن حاج”.

وقال موقع صحيفة “النهار” المحلية إن الشابين طَبَعا عبر الفوتوشوب صورة بلحاج، وكتبا تحتها: “الحرية لعلي بن حاج”، حيث صادر الأمن جهاز حاسوب استخدم لتعديل صورة علي بن حاج لأجل طبعها على القميص، بينما تمّت إحالة الشابين إلى محكمة حسين داي في العاصمة.

وبن حاج نائب، رئيس الجبهة المحظورة، يخضع للإقامة شبه الجبرية، حيث يمنع من مغادرة إقليم ولاية الجزائر.