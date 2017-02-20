صورة لم ترها من قبل للمشترى

المواطن - وكالات

قدّمت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” صورةً دقيقة لكوكب المشترى، حيث بيّنت قطبه الجنوبي بشكلٍ غير مسبوق.

وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية إن الصورة تم التقاطها من مركبة “جونو” الفضائية، في الثاني من فبراير الجاري، من ارتفاعٍ يصل إلى 26 ألفًا و800 ميل فوق قمم السحاب.

وقام عالم الفلك جون لندينو بمعالجة الصورة التي أرسلتها المركبة الفضائية، وقصد الكشف عن ملامح جديدة من أضخم كوكب في مجموعتنا الشمسية.

وأكد سكوت بولتون، أحد كبار مسؤولي المركبة “جونو”، أن البيانات التي جرى الحصول عليها بشأن كوكب المشتري تفتح آفاقًا واسعة لفهم الطريقة التي تعمل بها الكواكب.

وتقوم المركبة “جونو” بمهمتها حول المشتري منذ الرابع من يوليو 2016، وتحتاج إلى 54 يومًا حتى تدور حول الكوكب.