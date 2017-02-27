صورة متداولة .. سيلفي الملك سلمان مع رئيس وزراء ماليزيا

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

شارك رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق عبر حسابه على موقع تويتر صورة سيلفي جمعته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يزور ماليزيا حالياً.

وقال رئيس الوزراء الماليزي في تغريدة مصاحبة للصورة: “صورة شخصية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعكس الصداقات القوية بين بلدينا”.

وحظيت الصورة بمشاركة واسعة من قبل وسائل الإعلام الماليزية ومتابعي رئيس الوزراء عبر موقع تويتر.

وكان خادم الحرمين قد عقد اليوم جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس وزراء ماليزيا تم خلالها بحث التعاون المشترك بين الدولتين كما شهد الزعيمان التوقيع على عدد من مذكرت التفاهيم المشتركة بين البلدين.