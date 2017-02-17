صور.. أمطار الدمام تكشف المستور بعد غرق نفق الملك فهد

المواطن - عامر عسيري -الدمام

تسببت مياه الامطار التي هطلت على مدينة الدمام يوم أمس الخميس، في غرق عدد من المركبات وارتفاع منسوب المياة بعدد من الشوارع واغلاق عدد من الانفاق في ظل عدم تكثيف الامانة والجهات المختصة لجهودها في ظل وعود الامانة بكل موسم بوضع مشاريع لتصريف مياه الامطار و لكن دون وجود حلول على ارض الواقع مما تسبب في أختناقات مرورية.



ونظم المواطنون تحت زخات المطر الغزيرة حركة المرور، في ظل غياب دوريات المرور وصهاريج شفط مياه الامطار.



وشملت تجمع مياه الامطار بشكل كثيف عدد من الاحياء منها حي النور وحي ضاحية الملك فهد وشارع الملك سعود وحي بدر وحي اسكان الدمام ونفق الملك فهد وحي الاتصالات وحي عبدالله فؤاد.