صور.. الإطاحة بمروجي المنشطات الجنسية في جازان

صور.. الإطاحة بمروجي المنشطات الجنسية في جازان

2017/02/19
الساعة 12:36 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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شرطة جازان تطيح بمروجي المنشطات الجنسية 1
المواطن - عمر عريبي - جازان

امتدادا للجهود التي تبذلها شرطة منطقة جازان بكافة المراكز والمحافظات وبناء على ماتوفرت من معلومات لدى شرطة محافظة احد المسارحة والتي من خلالها تم رصد ثلاثة أشخاص اسيويين يعملون بمحل بنشر باحد المسارحة، حيث يدعي احدهم انه طبيب وقدم بمهنة سائق ليعمل في محل بنشر ويزاول العلاج الشعبي من خلال ترويج ادوية تنشط الجنس ويبعها على العامة البسطاء.

شرطة جازان تطيح بمروجي المنشطات الجنسية 3

وتم مداهمة سكنة وهو عبارة عن غرفة عزاب عثر بداخلها على مساحيق وحبوب مختلفة واعشاب، كما ضبط اثنين من مساعديه في غرفة اخرى تحتوي موادا مشابهه وقطعة على شكل اصبع من مادة الحشيش.

وتم تحرير المضبوطات وتسليم الاشخاص للهيئة وقد اعترفوا بما نسب اليهم.

شرطة جازان تطيح بمروجي المنشطات الجنسية 4

وبناء على ماينهجه ضعاف النفوس ﻹستغلال البسطاء والعامة من الناس فقد أهابت شرطة منطقة جازان بالجميع للإبلاغ عن كل من يمارس نشاطا مشبوها من المخادعين لدرء خطرهم عن المجتمع.

شرطة جازان تطيح بمروجي المنشطات الجنسية 5

ومن جانبها، اكدت صحة جازان أن الحصول على الأدوية من غير مصادرها الأساسية وبدون وصفة طبية قد يتسبب بأضرار صحية خطيرة للغاية، مشيرة إلى ان التعامل مع جهات غير معتمدة من جهات الاختصاص أو أشخاص يدّعون توفير خلطات أو مواد علاجية لديهم يقومون للأسف بالغش والخداع وإيهام المرضى بها وتكون عبارة عن مساحيق لأدوية يتم إضافة مواد عليها وقد تكون بتفاعلات خطرة جداً وغير منضبطة الجرعات.

شرطة جازان تطيح بمروجي المنشطات الجنسية 6

وشددت على أن المتستر والمتعاون معهم سيكون تحت طائلة العقوبات والمسؤوليات التي نصت عليها الأنظمة والتي تصل فيها العقوبات للغرامات المالية والسجن معا.

شرطة جازان تطيح بمروجي المنشطات الجنسية

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