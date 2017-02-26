صور.. العثور على 3 جثث لإفريقيين في منحدر جبلي بوادي حمر

المواطن - عمر عريبي - جازان

عُثر على 3 جثث لأشخاص من جنسيات إفريقية في وادي حمر بجازان.



وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه ورد بلاغ من قبل شرطة محافظة الدائر مفاده عثورهم على ٣ جثث لأشخاص من الجنسية الأفريقية في دفا (وادي حمر) وعند وصول الفرق للموقع اتضح وجود ٣ جثث لأشخاص من الجنسية الأفريقية في منحدر جبلي وعر يبعد عن الطريق الرسمي حوالي 500 م.



وأضاف، أنه تم انتشال الجثث من قبل فرقة الإنقاذ من موقع العثور عليهم إلى الطريق الرسمي، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الجثث والموقع لشرطة الدائر كونهم جهة الاختصاص.