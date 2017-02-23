صور.. عمل الرياض و”ساب” يحققان أمنيات 67 أسرة من أهالي ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

حقق مركز الرعاية النهارية للإناث بالقدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع البنك السعودي البريطاني “ساب” أمنيات 67 أسرة من أهالي ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير جميع طلباتهم وتسليمها لهم في البرنامج الذي أقيم بهذه المناسبة “كنوز الخير فرحٌ للغير” بحضور مجموعة كبيرة من منسوبات المركز والبنك وأهالي المعاقين.

وكانت فكرة البرنامج الذي اشتمل على العديد من الفقرات قد بدأت في احتفالات اليوم العالمي لذوي الإعاقة عندما قام المركز بجمع أمنيات 67 أسرة من أهالي ذوي الإعاقة وحصرها ومن ثم توفيرها بالتعاون مع بنك ساب، وتمثلت هذه الأمنيات في مجموعة من المستلزمات الطبية كـ “الأسرة الطبية والكراسي المتحركة، المشايات، الجبائر، وأجهزة التغذية الخاصة.. وغيرها من الأجهزة التي تسهل تنقل ومعيشة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بتوجيه شكرهم وتقديرهم في نهاية البرنامج لأعضاء المركز والبنك على مشاطرتهم أمانيهم وتخفيف العبء عن كاهلهم بتوفير هذه المستلزمات المناسبة لاحتياجات أبنائهم المعاقين.

كما عبّرت مديرة مركز الرعاية النهارية للإناث بالقدس/ نوره السلطان في كلمةٍ ألقتها خلال البرنامج عن شكرها وامتنانها لبنك ساب على هذه البادرة الطيبة، مشيرةً إلى سعي المركز الدائم إلى كل ما من شأنه تعزيز الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم كافة الخدمات لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع بما يتناسب مع قدراتهم النفسية والجسدية.