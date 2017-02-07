صور مؤثرة.. والدة الشهيد العنزي أمام صورته في الجنادرية ٣١

المواطن - الرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورةً مؤثرة التقطها مصور المديرية العامة للجوازات جلال النعمان لوالدة الشهيد الرائد محمد حمد العنزي، وهي تنظر إلى صورة ابنها الموضوعة على واجهة معرض الشهداء، بالجنادرية ٣١، حيث تلتقط لها الصور عبر هاتفها.

ونالت الصورة تعاطفًا كبيرًا بين النشطاء الذين دعوا له بالرحمة، ولوالدته بالصبر والسلوان.

واستشهد العنزي خلال إجراءات القبض على عددٍ من المشتبه بتورّطهم بالمشاركة في ارتكاب الجريمة الإرهابية في الأحساء، وذلك بمجمّع استراحات بحي المعلمين بمحافظة بريدة، بمنطقة القصيم، حيث تعرّضوا لإطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة، وتم التعامل مع الموقف بمقتضى الأنظمة والرد على مصدر النيران بالمثل، ممّا نتج عنه استشهاد النقيب محمد حمد العنزي.