صور.. مدني جدة يكرم عددًا من حفظة القرآن الكريم

صور.. مدني جدة يكرم عددًا من حفظة القرآن الكريم

2017/02/17
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالله النخالي - جدة

كرَّم مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد طلال بن إبراهيم بديوي خريجي الدورة السادسة عشر لتحفيظ القرآن الكريم بمقر الإدارة اليوم الخميس حيث تلقى مجموعة من الأفراد دورة في تلاوة وحفظ وتجويد القرآن الكريم تحت إشراف جمعية (خيركم) لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة وقد تم تقديم الجوائز العينية للمشاركين بهذه الدورة.
وفي نهاية الحفل وجه سعادة مدير مدني جدة شكره وتقديره لقسم التوجيه الفكري والمعنوي على هذه المشاركة والمبادرة الطيبة متمنيًا دوام التوفيق والاستمرار في حفظ كتاب الله لما له من أثر مباشر على أعمالهم .IMG_3574 IMG_3575

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