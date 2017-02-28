صور.. مواصفات تاب 4 من لينوفو وسعره

المواطن - وكالات

كشفت شركة لينوفو الستار عن سلسلة تابلت Tab 4 خلال المؤتمر العالمى للهواتف الذكية ببرشلونة، والتى تضمنت جهازى تاب 8 وتاب 10، مع وجود نسختين تحملان اسم بلس، إذ تتضمن هذه الأزواج مواصفات مشتركة، وتختلف فى حجم الشاشة فقط.

وبحسب موقع Phonearena الهندى يأتي تاب 8 و10 بشاشة HD ومعالج Snapdragon و2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى “رام” وبطارية يمكنها الصمود لمدة 12 ساعة، أما النسخ “بلس” فدعمت بشاشة 8 و10 بوصة، كما يمكن ترقية دقة الشاشة إلى 1080p، وتعزيز ذاكرة الوصول العشوائى لتصل إلى 4 جيجابايت، ومعالج ثمانى النواة.

كما تعمل جميع الأجهزة بنظام أندرويد نوجا، كما زودت بمكبرات للصوت، بينما تنفرد إصدارات “بلس” بمستشعر بصمة الإصبع ومنفذ USB-C للشحن السريع، جنبًا إلى بعض الأدوات للأطفال مثل حافظة قوية وملصقات لحماية الجهاز من الخدوش.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز تاب فور 8 بسعر 109 دولارات، بينما يبدأ سعر تاب فور 10 من 149 دولارا، بينما يبدأ سعر تاب فور 8 بلس من 199 دولارا، وتاب فور 10 من 249 دولارا.