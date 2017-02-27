صور.. هذه مواصفات جلاكسي تاب S3 الجديد

المواطن - وكالات

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أمس الأحد في مؤتمر صحفى بمعرض MWC 2017 المنعقد حاليا فى مدينة برشلونة، بإسبانيا، أحدث أجهزة تابلت الخاصة بها هو جلاكسى تاب S3 الذى تنافس به الشركة الأجهزة اللوحية الأشهر فى العالم مثل “مايكروسوفت سيرفس” وأبل آيباد.



ويأتي جلاكسى تاب S3 الجديد بنظام تشغيل Android 6.0 نوجا، ومعالج Snapdragon 820، بجانب 4 جيجابايت “رام”، ومساحة تخزين 32GB قابلة للتوسع، وكاميرا خلفية 13 ميجابيكسل وأخرى أمامية 5 ميجا بيكسل.

كما يأتي الجهاز الجديد بشاشة crisp AMOLED بقياس 9.7 بوصة ويدعم قلم S Pen الذى كان من المعتاد أن يأتى مع سلسلة “نوت” بالإضافة إلى كيبورد متصل بالجهاز مغناطيسيا، ومكبرات صوت رباعية، بالإضافة إلى تصميم من الزجاج بدلا من البلاستك.