ضبط 11336 مطلوباً أمنياً بالرياض منذ بداية العام

المواطن – الرياض

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة ضبطت 11336 مطلوباً أمنياً بالرياض منذ بداية العام، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من كافة الأجهزة الأمنية المرتبطة بشرطة المنطقة بغرض تحقيق الأمن و السكينة العامة.

وأضاف أن قوة المهمات و الواجبات الخاصة بشرطة المنطقة عملت على القيام بعدة حملات أمنية في محافظة الخرج خلال هذا العام 1438 أسفرت بتوفيق من الله عن ضبط عدد ( 11336 ) شخصاً منهم ( 4104 ) سعوديين و ( 7232 ) وافداً من جنسيات مختلفة ، مطلوبين على ذمة عدد من القضايا الجنائية و الحقوقية لعدد من مراكز الشرط على مستوى المملكة أو مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وتابع أنه جرى تسليمهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم , وتأتي هذه الجهود إنفاذاً لتوجيهات صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالعمل على تكثيف الحملات الأمنية لتشمل جميع المحافظات حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.