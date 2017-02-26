ضبط 16 إثيوبيًا و5 يمنيين وسعودي حاولوا تهريب “الحشيش” في جازان

المواطن - جازان

أحبط حرس الحدود في جازان عدة محاولات لتهريب كميات من الحشيش المخدر.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا، خلال الفترة ٢١-٢٨ /١٤٣٨/٥ه‍، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة، ممّا نتج عنه القبض على ١٦ شخصًا من الجنسية الإثيوبية، و٥ أشخاص من الجنسية اليمنية، وشخصٍ سعودي الجنسية.

وكان مجموع ما تم ضبطه ٥٢٩ كيلوجرامًا و85 جرامًا من الحشيش المخدر، كما تمّت المباشرة في استكمال جميع الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدّون -بعون الله وتوفيقه- لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.