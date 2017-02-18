ضبط 177 عبوة مسكر بحوزة مواطن و4 وافدين بجزيرة تاروت بالقطيف

المواطن_ نوف العايد_ القطيف

ألقت الأجهزة الأمنية بجزيرة تاروت، بمحافظة القطيف، مؤخرًا، القبض على 5 أشخاص “مواطن و4 وافدين” بحوزتهم 177 عبوة بلاستيكية مسكرة.

وكشف الناطق الإعلامي للشرطة بالمنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، لـ “الموطن“، أن دوريات الأمن بشرطة محافظة القطيف تمكّنت مؤخرًا من القبض على مواطنٍ و4 وافدين آسيويين في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد الاشتباه بوضعهم في أثناء توقّفهم بأحد المواقع، ببلدة تاروت.

وأضاف: “بالتحقق من المشتبه بهم، عُثر بحوزتهم على 177 عبوة بلاستيكية يشتبه في أنها تحتوي على مادةٍ مسكرة، حيث تم التحفظ عليها، وضبط الأشخاص، وسُلّموا لمركز شرطة تاروت، كما تم استيفاء إجراءات الاستدلال، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام”.