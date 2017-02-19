طالبات أسنان جامعة الملك خالد يحصدن المركز الأول في “إيدك 2017”

المواطن – الرياض

حصلت كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد على المركز الأول في المسابقة العلمية لطلاب وطالبات طب الأسنان في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي الـ21 (إيدك ٢٠١٧) حيث شاركت الكلية بفريق مكون من 5 من طبيبات الامتياز، وهن: (د. سندس الغامدي، د. أفنان معدي، د. شهد المصوري، د. ولاء الغامدي، د. هاجر منصور).

‏وكان فريق كلية طب الأسنان قد حصل على العلامات الكاملة في المنافسة النهائية من بين 10 جامعات تأهلت إلى النهائيات، من بين 150 جامعة مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور إبراهيم الشهراني، إن طالبات الكلية شاركن بمجموعة من الأبحاث على شكل ملصقات علمية في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك 2017)، وأيضاً في المسابقة الطلابية العلمية التنافسية، حيث حصلن على المركز الأول في المسابقة العلمية التنافسية لطلاب وطالبات الجامعات على هامش المؤتمر، كما شاركت الكلية بجناح يعكس دور الكلية ويثريه في خدمة المجتمع.

وأكد أن الكلية تحرص في كل عام على المشاركة في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، سواء بالبحوث أو الملصقات العلمية أو الحضور، وذلك بهدف الاطلاع على كل ما هو جديد في طب الأسنان، ومواكبة جامعات العالم في استخدام الأنظمة الحديثة في هذا المجال، علماً أن هذه هي المرة الأولى التي تتوج مشاركة الكلية بالحصول على المركز الأول في مسابقة علمية بالمؤتمر، مما يدل على الاستفادة من المشاركات السابقة في مؤتمر (إيدك)، ووعي طلاب وطالبات الكلية، وسعيهم الدائم لنيل مراكز عليا في هذه المؤتمرات.

يذكر أن مؤتمر (إيدك) يعدّ أكبر فعالية في مجال طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وهو البوابة المثالية إلى الأسواق الناشئة والبعيدة في مجال طب الأسنان.