طريقة “تقليدية” لتقوي قلبك

المواطن - وكالات

كشفت دراسة إسبانية عن أن حمية البحر المتوسط التقليدية -الغنية بزيت الزيتون- قد تكون مرتبطة بالحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك لأسباب من بينها أنها تساعد في الحفاظ على جريان الدم بشكلٍ صحي وتخليص الشرايين من الكوليسترول.

وأوضح كبير الباحثين في الدراسة، ألبارو إيرنايث، من مستشفى معهد ديل مار الطبي في برشلونة، أن تحسن حمية البحر المتوسط الغنية بزيت الزيتون البكر وظيفة البروتين الدهني عالي الكثافة الذي يعرف باسم الكوليسترول المفيد.

ويضم هذا النظام الغذائي الكثير من الفواكه، والبقول الغنية بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الكثير من الخضروات، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون.

وتميل هذه الحمية إلى تفضيل الدجاج والأسماك كمصادر للبروتين على اللحم الأحمر الذي يحتوي على المزيد من الدهون المشبعة.