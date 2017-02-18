طقس السبت: انخفاض درجات الحرارة يتواصل على هذه المناطق

المواطن ـ واس

رجّحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق المملكة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المملكة، يُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأبرزت الهيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى -، أنه “تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير تمتد إلى منطقة الباحة، كذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى منطقة تبوك”.

وأشارت إلى أنَّ “حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمال غربية 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج”.

وأردفت “تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمال غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج”.