طقس بارد يضرب السعودية .. ودرجات الحرارة تصل لتحت الصفر

المواطن- الرياض

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, أن أجواء المملكة ستتأثر بكتلة هوائية شديدة البرودة بدءاً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها : إن تحاليل خرائط الطقس ومخرجات نماذج التوقعات العددية بهيئة الأرصاد أشارت إلى تأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة على شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة, تصحب برياح شمالية نشطة تصل سرعتها إلى (50 – 60 كم/س), مثيرة للأتربة, حيث تتدنى معها الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر واحد.

ولفت البيان إلى أن انخفاض درجات الحرارة الصغرى ما بين ( -3 إلى -6 ) درجة مئوية على شمال المملكة , قد تصل إلى ( -8 درجة مئوية ), بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى على منطقتي القصيم والرياض ما بين ( -1 إلى -3 ) درجة مئوية .

وتوقع بيان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, أن تؤثر الأتربة المثارة والغبار (قد تتحول إلى عاصفة ترابية) على مناطق الحدود الشمالية، والقصيم، والرياض, والشرقية يصل تأثيرها إلى جنوب المملكة, كذلك تتأثر منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة يومي الجمعة والسبت, برياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة, مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كيلو متر تنخفض معها درجات الحرارة الصغرى انخفاضا ملموسا.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية وعلى الأطراف الشمالية من المملكة (طريف , عرعر , رفحاء) مع تكون الصقيع على مناطق شمال المملكة.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، داعية إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها .