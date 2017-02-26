طلاب ماليزيا يترقبون زيارة الملك لتعزيز التعاون في التعليم الديني

المواطن - عبد الرحمن دياب

نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة “مترو” الماليزية، تقريرًا عن العلاقات السعودية الماليزية، والتي تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز تتويجا لها.

وفي مقدمة التقرير، أكدت الصحيفة أن كرم حكومة المملكة لشعب ماليزيا كبير ، حيث تقدم الحكومة السعودية منحًا دراسية للطلاب الماليزيين، وتقدم تمويلًا سخيًا للتعليم إلى العديد من الطلاب الماليزيين الدارسين في مختلف المجالات هناك.

ونقل الموقع عن رئيس الجمعية الماليزية السعودية، الأمير تريف رسلان، قوله إن السعوديين يسهلون الحصول على التعليم المجاني للماليزيين، موضحًا أن المملكة لا تتقاضى أي رسوم على الطلاب الماليزيين الدارسين في المملكة وأن هناك ما مجموعه 341 طالب وطالبة.

وتابع رسلان: “أنهم يدرسون في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، و جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، وجامعة الملك عبد العزيز، وجدة”، مضيفًا أن معظم هؤلاء الطلاب يدرسون في مجال الدراسات الإسلامية ، ودراسة القرآن والحديث ودراسات الأدب العربي ويحصلون على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وتابع، أن كل طالب ماليزي يحصل على 840 ريالا لتغطية النفقات اليومية، وأيضًا يحصلون في السنوات الأولى على 800 ريال لشراء الكتب المدرسية.

وتوقع الأمير تريف، أن تعزز الزيارة علاقات أوثق بين ماليزيا والمملكة في مجال التعليم الديني.