طلاب ماليزيون لـ#خادم_الحرمين: جاهزون لنشر الوسطية التي تعلمناها في المملكة

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

عبر رئيس رابطة الخريجين الماليزيين من الجامعات السعودية جعفر صالح عن امتنانه وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الرعاية التي تقدمها المملكة للطلبة الماليزين في الجامعات السعودية.

وقال صالح في الكلمة التي ألقاها أثناء لقاء خادم الحرمين مع عدد من الطلبة السعوديين في ماليزيا وخريجي الجامعات السعودية الماليزيين إن الطلاب الماليزيين الآن يمكنهم ممارسة ما تعلموه أثناء دراستهم في المملكة العربية السعودية من أجل المضي قدماً لخدمة الأمة والمجتمع الإسلامي في هذا البلد.

وأضاف: “في عالم مليء بالتحديات الآن، علينا نحن خريجي الجامعات السعودية دور مهم لنشر الوسطية والاعتدال الإسلامي.

وقال: “نحن ممتنون ونقدر لحكومة المملكة العربية السعودية دعمها لتمويل دراساتنا من خلال المنح الدراسية، وتحمل نفقات السفر والمعيشة وغيرها”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد استقبل في مقر إقامته في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، نخبة من الطلبة السعوديين المبتعثين إلى ماليزيا، والطلبة الماليزيين خريجي الجامعات السعودية.

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الاستقبال كلمة قال فيها: ” أنا سعيد أن أراكم وأوصيكم بأن تدرسوا دراسة كاملة، وبنفس الوقت يجب أن تعرفوا أنكم من بلاد قبلة المسلمين وتكونوا قدوة جيدة لمن يراكم في هذه البلاد “.

” إن شاء الله تكونون عند حسن الظن وتخدمون بلادكم، ومن خدم بلاده والحرمين الشريفين، يخدم الإسلام والمسلمين، وأرجو لكم التوفيق إن شاء الله” .