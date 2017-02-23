طيران ناس يواصل عروضها على الرحلات الدولية

المواطن – الرياض

بعد أيام من عرض طيران ناس تخفيضات غير مسبوقة على الرحلات الداخلية تواصل الشركة تقديم عروضها لليوم الثاني على التوالي لكن هذه المرة على الرحلات الخارجية.

وأعلنت طيران ناس عن تخفيض قيمة الرحلات الخارجية الى أي وجهة لتصل الى 200 ريال في اتجاه واحد خلال فترة العرض التي حددتها من يوم 22-24 فبراير الجاري كموعد للحجز.

وقالت طيران ناس أن السفر سيكون في أي يوم خلال الفترة من 1-31 مارس المقبل.

واشارت طيران ناس الى أن الأسعار على الدرجة الاقتصادية وأن العرض على الرحلات المباشرة فقط.

وأوضحت طيران ناس أن العرض لايشمل الإجازات كما أن تذاكر الإتجاه الواحد شاملة جميع الضرائب