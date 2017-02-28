عاجل.. أبا الخيل يكشف حقيقة تعديل مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة

المواطن ـ الرياض:

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عدم صحة ما تم تداوله في الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من تعديل مكافأة نهاية الخدمة للعامل الوافد، وذلك بمنحه راتب شهرين عن كل سنة.

وأوضح أبا الخيل، أنَّ نظام العمل كفل للعامل الوافد مكافأة نهاية الخدمة، بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك حسب المادة (84) من نظام العمل.

ودعا متحدث الوزارة، جميع العاملين من سعوديين ووافدين إلى زيارة بوابة الثقافة العمالية، التي أتاحتها الوزارة لعملائها، بغية الاطلاع والتعرف على الحقوق والواجبات والأنظمة، من خلال الدخول من هنا.